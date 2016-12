Doha: Tamira IV derde in Wereldbekerkwalificatie

Tijdens de Kerstdagen is het in sportief opzicht rustig. Ver weg in Qatar werd gisteren echter een Wereldbekerkwalificatie verreden op het 4* concours van Doha. KWPN-merrie Tamira IV (Damiro B x Corleone) was met Khalid Mohammed A S Al Emadi (foto) goed voor de derde plaats.

Ruim 25.000 euro

Met acht foutloze combinaties in de barrage kon het alle kanten op. Tamira IV, die gefokt werd bij J. Aalbers uit Zwolle, is een bijzonder snelle en voorzichtige merrie. Ze zette haar beste beentje voor, en dat resulteerde in een uitstekende tijd, goed voor de derde plaats en prijzengeld van ruim 25.000 euro. Khalid Mohammed A S Al Emadi, die voor Qatar uitkomt, rijdt de merrie al sinds 2013. Dit jaar kwam hij ondermeer met haar aan de start in Valkenswaard

Enkele secondes

De overwinning ging naar de Turkse ruiter Derin Demirsoy en de DWB gefokte Harry K (Equiest Carnute x Robin II Z), die op het scherpst van de snede alle risico’s nam en maar liefst enkele secondes sneller was dan de rest van het deelnemersveld.

Uitslagen en aanvullende pedigree informatie

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink