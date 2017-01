Daniëlle Heijkoop gastjury bij Friesian Talent Cup

Dressuuramazone Daniëlle Heijkoop is uitgenodigd om aanstaande vrijdag tijdens de hengstenkeuring Faderpaard van het KFPS in Leeuwarden te fungeren als gastjurylid bij de Friesian Talent Cup, een competitie voor driejarige Friese paarden met dressuuraanleg.

In 2015 is het bekende concept, een competitie voor driejarige Friese paarden, een nieuwe weg ingeslagen onder de naam Friesian Talent Cup. Met hoofdsponsors Stal de Merksen van Age en Marieke Okkema, en de Demro Stables, van Pieter en Yvette van Nuys, en met het nieuwe bestuur is de basis gelegd voor de huidige vorm van dit evenement.

Het bestuur bestaat uit Wendy van der Veen (voorzitter) en algemeen bestuurslid Danielle van Vliet. Met (operationele) ondersteuning van het KFPS, JongKFPS en Friezengroep Nemo’s Bern, is dit bestuur verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering. De Friesian Talent Cup is dus geen onderdeel van het KFPS.

Selectiedagen

Verspreid door het land werden een drietal selectiedagen georganiseerd. Tijdens de selectiedagen konden combinaties aangewezen worden voor de halve finale, die in december plaatsvond. Tijdens deze halve finale werden de acht beste combinaties per rubriek geselecteerd voor de finale, die dus aanstaande vrijdag plaats vindt.

Daniëlle Heijkoop rijdt Grand Prix met de Gribaldi-nakomelingen Siro en Badari en zit met die tweede in het B-kader. Met Siro maakte ze deel uit van het zilveren EK-team van 2013 en werd ze tweede op het NK in 2013 en 2014. De amazone kijkt nu al uit naar haar gastrol. ‘Het is weer eens iets anders. Ik heb er in elk geval heel veel zin in.’

Bron: Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming én bronvermelding niet toegestaan.

Foto: Remco Veurink