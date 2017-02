CSI Roosendaal: Glenn Knoester tweede

CSI Roosendaal kende op de donderdag een goed bezette 1.35m rubriek. De overwinning ging naar Rodrigo Giesteira Almeida met de Frans gefokte Umea de Blondel. Nederlander Glenn Knoester pakte het tweede geld.

Chacco-Blue

Het scheelde maar een fractie van een seconde. Glenn Knoester zette net zoals de winnaar een vlijmscherpe tijd neer in de barrage. De ruiter die in sinds 2012 een springstal runt in Assendelft, had zijn Empire er goed aan staan. Knoester leidde de hengst zelf op, bracht hem ondermeer uit op het WK jonge paarden in Lanaken, en behaalde verleden jaar mooie klasseringen in Tubbergen, Geesteren, Opglabbeek en Marienheem. Empire is een zoon van Chacco-Blue en komt uit de stam die ondermeer KWPN hengst Jet Set D voortbracht.

Kirsten Rombouts

De Belgische Kirsten Rombouts was met de door G. Herrijgers uit Hoogstraten gefokte KWPN’er Euptric van Beek goed voor de derde tijd in de barrage. Daarna volgden Nederlanders Anette Wolf met haar vos Ewoud en Albert Zoer met Edorette.

Bron: Hoefslag

Foto: Leanjo de Koster / Digishots