CSI 3* Villach Treffen: Gianni Govoni opnieuw ‘master of faster’

zet zijn zegenreeks voort in het prestigieuze concours van Na een subliem optreden in Amsterdam het afgelopen weekend pakte hij hier met zijn Winn Winn weer het hoogste prijzengeld.

Maar liefst 71 combinaties startten vandaag in deze competitie. De krachtmeting tussen de aanwezige wereld- en Europees kampioenen, Olympisch winnaars en internationale topruiters was een 1.40 m hoge springwedstrijd. Vijftien duo’s wisten dit foutloos te doen.

Gianni Govoni

Aan de ‘master of Faster’ kon echter niemand tippen. De Italiaan Gianni Govoni gebruikte met zijn dappere AES merrie Winn Winn elke mogelijkheid een paar galopsprongen te besparen en zette met 59,65 seconden de beste tijd neer. ‘Dat was nog eens een goed begin. Morgen in de kwalificatie voor de GLOCK’s 3* Grand Prix rijdt ik mijn andere paard, Antonio en hoop dat het net zo goed gaat, reageert een lachende Govoni na afloop. In december 2016 wist hij nog met de 12-jarige KWPN-ruin Antonio de CSI4* Gaston Glock’s Grand Prix in Salzburg te winnen.