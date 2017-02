Column Albertine Nannings: De pubertijd van de paardenwereld

‘In de pubertijd gaat er overal haar groeien. Ook op je tanden’, legde een vader van een vriendinnetje eens uit. Tja, sommige ouders benaderen hun opvoedkundige taak wat plastisch. Zijn wijze les schoot me deze week te binnen toen ik naar de pubergebitten van KNHS, KWPN en Morgan Barbancon staarde.

Pubers heb je in alle soorten en maten. Bijvoorbeeld zij die zich met veel bravoure en ‘mij-kan-niks-gebeuren’ manifesteren. Dan de halfwassen die te hard gegroeid zijn en ‘af’ lijken, maar eigenlijk nog met een kinderblik de wereld inkijken. En de mooie meisjes met jaloersmakend gladde huidjes, die met kirrende lachjes onvoldoendes in zesjes laten veranderen.

Afgelopen week mocht ik deze drie puber-ondersoorten in de paardenwereld optekenen.

‘Opgegeten door de hond’

Eerst was daar de KNHS die haar leden doodleuk meldde dat er dankzij een deal met Groenhorst-opleidingen —jammer maar helaas — te weinig stallen voor de zomer-instructieweken zouden zijn.

Na een kakofonie van verbolgen leden op Facebook stelde de KNHS voor om de reeds ingeschreven deelnemers te vragen hun eventueel tweede paard thuis te laten; dat zou namelijk al een paar stallen voor de vakantiegangers opleveren.

Dit klonk als ‘Juf ik heb m’n huiswerk niet gemaakt, want de hond heeft het opgegeten. Maar als iedereen twee blaadjes van zijn werkstuk aan mij geeft kan ik toch iets inleveren.’

Treiterobject

In een opinie las ik vervolgens dat een documentairemaakster niet welkom was op de KWPN-hengstenkeuring en dat was heel, heel erg. De reden achter deze vermeende ex-communicatie van de documentairemaakster ontbrak alleen.

De grens tussen journalistieke mores en pure sensatiezucht blijft gevaarlijk dun en ook bij de hippische journaille vervagen principes zo snel als het aantal ‘clicks’ oploopt.

‘Het zit heel anders’, hoorde ik in KWPN-wandelgangen. Eenzelfde KWPN-reactie kon ik uiteindelijk terugvinden onder de opinie, tussen de meningen van Jan en Alleman.

Au.

Hoe kan het dat een wereldspeler in de warmbloedfokkerij reageert als een stamelende studiebol? Briljant in de klas, op het schoolplein het treiterobject van steeds dezelfde personen.

Parelwitte tanden

Het mooie meisje tenslotte, stond met een mond vol parelwitte tanden. Gewend aan bewonderaars moest ze nu uitleggen dat papa de rekening van de dierenarts iets te hoog had laten oplopen. ‘Het is niet waar. Girasol staat nog hier’, was het summiere antwoord van Morgan Barbancon op het beslag op haar paard. Dat het één het ander niet uitsluit leek niet door te dringen.

Een goede advocaat had haar dat haarfijn kunnen uitleggen, maar die had ze niet nodig, vond ze. Alle problemen hadden zich tot op heden uiteindelijk vanzelf opgelost.

Je zou wensen dat de paardenwereld eens door zijn pubertijd schoot en zich kon maatstaven aan de grote-mensenwereld. De financiële belangen zijn groot en de sector heeft recht op volwassen gedrag. Aan de andere kant; vermakelijk blijven die pubers wel.