CDI 5* Wellington: Verdades maatje te groot

De Amerikaanse combinatie Laura Graves en haar KWPN gefokte Verdades behaalde tijdens het CDI 5* concours in Wellington opnieuw een score in de Grand Prix die de 80% oversteeg.

Verdades

De Florett Ass zoon uit een tuigpaardmoeder zette zijn beste beentje voor in de Grand Prix. Met veel power en vanzelfsprekendheid liep het fokproduct van P. Crum uit Hervelde door de moeilijkste oefeningen heen. Het resultaat van 80.08% mocht er zijn. Graves stond met dit resultaat maar liefst bijna 7% los van de nummer twee. Steffen Peters had niet de beste rit met Rosamunde, getuige de score die op slechts 73.82% bleef hangen.

Lisa Wilcox

Ook in deze rubriek de Amerikaanse Lisa Wilcox, die op een vierde plaats eindigde met de BWP gefokte Galant (v. Escuro). We kennen haar nog van de tijd dat ze de hengsten reed van het voormalige Gestüt Vorwerk in Duitsland, en meedeed voor het individuele eremetaal op de grote kampioenschappen.

De uitslag

Bron: Hoefslag

Foto: Leanjo de Koster / Digishots