Carmen Theunissen-Römer voorlopig uit de running

Endurance-amazone Carmen Theunissen-Römer kan een poosje niet rijden. ‘Ik heb drie pinnen in mijn voet’, meldt ze vandaag op Facebook.

‘Eén van mijn paarden verloor zijn evenwicht, terwijl hij op zijn achterbenen stond’, legt ze uit. Over ruim drie weken worden de pinnen pas weer verwijderd.

A-kader

Carmen maakt deel uit van het A-kader endurance. Zij reed haar eerste wedstrijd al op 15-jarige leeftijd en heeft meer dan 150 goed uitgereden wedstrijden, meer dan 15.000 afgelegde wedstrijdkilometers en in totaal ruim 25 uitgereden 160 km wedstrijden met veertien verschillende paarden. Daarnaast heeft Römer een aankomstpercentage rond de 80%.

Haar eerste Wereldkampioenschap reed Carmen in 2003 bij de Young Riders, om een jaar later van start te gaan in het WK bij de Senioren. Bij de Senioren werd ze vier maal Nederlands kampioen.

Bron: Facebook

Foto: Remco Veurink