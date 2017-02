Ronny Joosen: ‘Commissie vergiste zich vanwege afstamming’

De Belgische fokker Ronny Joosen uit Sint-Lenaarts was wel even verrast dat zijn BWP-fokproduct Orleans van de Leeuwerk gisteren werd uitgenodigd voor de kampioenskeuring van de springpaarden op de KWPN Hengstenkeuring. Hij was zelf in de Brabanthallen in Den Bosch aanwezig. ‘De regel is al jaren dat alleen KWPN-gefokte paarden kampioen kunnen worden. Waarschijnlijk vergiste de commissie zich vanwege de afstamming die uit Nederlandse hengsten bestaat.’

Ronny Joosen fokte Orleans van de Leeuwerk (v. Harley VDL) uit Zirsinaa Vd Leeuwerk Z (Zirocco Blue VDL x Jus de Pomme). Net zoals hij met ieder hengstveulen doet, verkocht de Belg Orleans aan de VDL Stud, die de schimmel klaarmaakte voor de KWPN Hengstenkeuring.

‘Ik vond het zeker spannend gisteren’, zegt Joosen. ‘Orleans leek als veulen al heel goed, maar hij komt uit een jonge merrie, waar nog weinig nakomelingen van in de sport lopen. Ik had verwacht dat ze hem om die reden niet zouden selecteren. Maar hij komt uit een goede stam en daar hebben ze denk ik ook naar gekeken. En ook zijn vrijspringen viel me geweldig mee. Ik had hem natuurlijk sinds veulen al niet meer gezien.’

Heel even zuur

Orleans werd in eerste instantie geselecteerd voor de kampioenskeuring , maar juryvoorzitter Cor Loeffen maakte een paar minuten later al zijn excuus vanwege de vergissing. Voor zowel fokker Joosen als eigenaar Van de Lageweg was dit maar heel even zuur. De latere kampioen was dus niet Orleans, maar wel een andere aangewezen hengst van Van de Lageweg.

En Joosen? Die was eigenlijk wel een beetje trots. ‘Natuurlijk was het leuk geweest om hem in de kampioenskeuring terug te zien, maar je weet van tevoren al dat dat niet mogelijk is. Zo zijn de regels al jaren. En als je er één hebt voor de kampioenskeuring, heb je wel een heel goede. Dus dat hij er met een KWPN-papier wel bij had gehoord is natuurlijk geweldig.’

Genoeg keuze

Joosen maakt altijd gebruik van de hengsten van de VDL Stud. Ze hebben heel veel keus. Echt een uitgebreid hengstenbestand. En ik kan mijn hengstveulens altijd aan ze verkopen. In België hebben ze ook goede hengsten, maar wat de handel betreft, verkoop ik liever aan de Nederlanders. Bovendien is bij VDL de opfok goed in orde en krijgen de paarden op latere leeftijd ook alle kansen.

Van Orleans’ moeder Zirsinaa heeft Joosen nog een tweejarige dochter van Quasimodo van de Molendreef. Zirsinnaa loopt nu in de sport, maar dit seizoen wil de fokker haar toch weer laten dekken. ‘Weer door Harley”, zegt de Belg. “Een merrieveulen uit die combinatie zou me heel gelukkig maken.’

