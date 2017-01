Blog: ‘Safari te paard in Zuid-Afrika’

Liesbeth Milan van Equestrian Lifestyle zal vanaf 2017 regelmatig blogs op onze website verzorgen over haar ‘paarden reizen’. In november maakte ze een safari te paard in Zuid-Afrika. We wilden deze vakantietip alvast meegeven met het oog op goede voornemens voor 2017.

Zuid-Afrika ‘Als ik deze blogschrijf is het zondagochtend 8u en zit ik op het terras van mijn lodge met het meest fantastische uitzicht. Ik ben al enkele dagen in Zuid-Afrika en ik was zo overweldigd door alle indrukken, uitzichten en ervaringen dat het even geduurd heeft om alles te laten bezinken.’

Familie apen ‘Eindelijk aangekomen in Zuid-Afrika! Twee vluchten en 17 uur later word ik opgewacht door het African Horse Safari team op de luchthaven van Johannesburg. Het regent een beetje maar mijn bagage heeft het ook gehaald dus we vertrekken vol enthousiasme naar onze lodge. Na iets meer dan 3uur rijden langs wegen die je best Europees kan noemen, hebben we zelfs de eer om even in de Zuid-Afrikaanse file te staan. (!!) Onderweg naar onze lodge was het meteen prijs, een complete familie apen stak ineens de weg over, gevolgd door een wrattenzwijn (Pumba uit de Lion King) en enkele antilopen. Onze verblijfplaats is zonder overdrijven één van de mooiste plekjes ter wereld. Ant’s Hill in Vaalwater. Vandaag staat er verder weinig op het programma, even de locatie verkennen en daarna dineren bij zonsondergang.’

Dag 2: 1 regel ‘gewoon loslaten’ ‘Echt waar, als je één reis mag kiezen in je leven die je zeker moet gedaan hebben, is het deze wel! Het woord “aanrader” is een understatement. We vertrokken vanmorgen om 8u op onze eerste safari te paard. Mijn groep bestond uit echte pro’s waarvan sommige hier zelfs al voor de 15de keer kwamen. Nu als ik dit schrijf, kan ik dat begrijpen, want dit was zonder overdrijven één van de meest exclusieve en indrukwekkende dagen in mijn leven. Mijn paard was Lulu, een grote zwarte ruin die – ik moet toegeven – best een carrière zou kunnen maken in de dressuursport. Zijn looks waren alvast dik in orde! De paarden zijn hier allemaal enorm goed verzorgd en het hanarchement past perfect. Onze ranger had het steeds over “1 regel” , namelijk gewoon loslaten. Dus hier stond ik dan, met mijn dressuur mindset en euhm… losse teugels :).’

Off road

‘Na amper 5 minuten stonden we al midden in een groep giraffen, die duidelijk niet onder de indruk waren van onze aanwezigheid. Dus op mijn bucketlist kan alvast een “check” staan achter giraffeselfie :). Je kan Zuid-Afrika absoluut niet vergelijken met Europa op vlak van paardrijden, de paarden zijn enorm relax en bewegen zich op de meest hobbelige wegen vol stenen, met het grootste gemak. Berg op, berg af alsof het geen moeite kost. Onderweg zijn we gestopt bij Ant’s Nest, een soortgelijke lodge die eveneens in eigendom is van Ant. Weer maar eens een prachtige accommodatie met dito zicht. Op de terugweg ruilden we de paarden in voor een jeep en hebben we nog een stukje off road safari gereden. Het meest indrukwekkende moment was wanneer we de paarden afzadelden en deze gewoon terug de natuur inliepen. Daar ging mijn Lulu! Terug aangekomen in de lodge stond er een heerlijke lunch klaar en – ik ga het nog eens zeggen – een prachtig uitzicht.’