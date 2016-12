Blog Koos & Co: de babbels van Wim

‘Wim is altijd al een blije eikel geweest. Zelfs toen hij vorig jaar weken lang moest vechten voor zijn leven was hij niet chagrijnig te krijgen. Dat heeft hem denk ik ook gered. Maar ondanks dat hij nog steeds iedere dag vrolijk is en hartstikke fit maak ik me nog regelmatig zorgen. Vooral als we weer een stapje verder gaan. Twee weken geleden ging Wim weer voor het eerst mee uit logeren op een internationaal concours. Ik koos expres voor Roosendaal. Niet te ver weg, mocht hij toch ergens last van krijgen.’

‘Super spannend vond ik het, maar Wim liet al snel merken dat ik me aanstelde. Mijn patiënt liet me duidelijk weten geen patiënt meer te zijn. Op stal stond hij met iedereen te flirten die langs kwam gelopen. Iedere dag begon het losrijden piepend en bokkend en in de afsluitende kür (ik dacht: ‘hij zal wel een beetje moe zijn’) was hij ronduit stout en soms zelfs een tikkie op hol. De ring werd het decor voor zijn eigen feestje en ik mocht hooguit een paar dansjes meedoen. Maar de leiding krijgen, ho maar. Conclusie: de fluwelen handschoenen kunnen uit. En natuurlijk de geruststelling dat hij het werk weer heel makkelijk aan kan!’

‘Het weekend daarna had ik nog twee selectiewedstrijden gepland staan. Ik twijfelde in eerste instantie nog of dat niet te veel voor hem zou worden, maar na die babbels in Roosendaal besloot ik toch te gaan. Wim had tussendoor een paar dagen vrij gehad, maar was daarvan veel te veel bijgekomen. Opnieuw had ik met losrijden niets in te brengen. Om je een beeld te schetsen: hij gaat niet echt gek doen ofzo (vindt hij veel te veel moeite) maar loopt gewoon daar waar hij wilt. En is er geen houden aan, want hij is beresterk en groot. En dat weet ie. Het ziet er dus ook super lullig uit. Wim draaft in een sukkeldrafje zo ineens de bak uit bijvoorbeeld en mij zie je dan met man en macht die tank proberen bij te sturen. Je ziet op concours wel eens van die eigenwijze Shetlanders die tijdens de Bixie proef even lekker gaan staan grazen en het ruitertje van zes even helemaal buitenspel zet. Heb je dat beeld voor ogen? Stel je dan nu eens voor dat je iets soortgelijks ziet gebeuren op een Subtop wedstrijd, maar dan is het paard 1,80 meter en de 32-jarige vrouw er bovenop draagt een slipjas. Dat dus, heel prutserig. Hij heeft in ieder geval wel humor. Pas in de laatste proef dat weekend kon ik spreken van enige controle, dat leverde dan ook 70% op. Niets te klagen natuurlijk!’

‘Nu heeft Wimpie even een weekje vrij, en ik ga met familie kerst en oud en nieuw vieren in de bergen. Hopelijk kunnen we het in januari weer zo oppakken, want ondanks het bijdehante gedrag van Wim ongelofelijk irritant kan zijn, heb ik hem toch het liefste zo. Zo hoort hij namelijk en ik zou het niet anders willen. Het moet ook niet te saai worden he! Ik wil iedereen bedanken voor de steun en de enthousiaste reacties het afgelopen jaar, dat was echt geweldig. Ik wens jullie hele fijne feestdagen en een fantastisch 2017. Tot dan!’