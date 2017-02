Bijna 70 % voor Dorado bij debuut

De KWPN-gekeurde Dorado maakte zaterdag zijn debuut onder zijn nieuwe amazone Anna Zibrandtsen. In de NAF Five Star Prix St. Georges in het Deense Hedensted noteerden ze een score van 69.9 %.

De Krack C-zoon werd in september vorig jaar verkocht aan de Deense amazone nadat hij tot en met Lichte Tour-niveau werd opgeleid door Emmelie Scholtens.

Zibrandtsen en de voshengst staan voorlopig op de derde plaats. Haar landgenote Maria Anita Andersen en Placido Domingo (Dorkas) gaan aan de leiding met ruim 73 procent.

Foto: Remco Veurink

Bron: Hoefslag