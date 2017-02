Beslag Girasol vanmiddag opgeheven

Goed nieuws voor de Spaanse amazone Morgan Barbançon-Mestre. Vanmiddag wordt het beslag op haar Grand Prix-merrie Girosol (v Gribaldi) opgeheven. ‘De betalingen aan haar dierenarts Dr Baltus zijn weer hervat’, laat Mr Stephan Wensing weten. Die liet 30 januari conservatoir beslag op het paard leggen.

Morgan Barbançon zou de rekeningen bij de Duitse dierenarts Victor Baltus tot 45.000,- euro hebben laten oplopen. Hierop liet de dierenarts uit Dülmen met behulp van zijn raadsman Mr Stephan Wensing beslag op Barbançons Girosol leggen.

‘Maar de afbetalingen zijn ondertussen weer hervat en er is contact geweest tussen Morgans vader en Victor Baltus’, laat Wensing weten.

Graag naar Doha

‘En Morgan heeft ook aangegeven graag in Doha te willen starten. Dan moet je niet onnodig vervelend zijn en het beslag niet opheffen.’

Barbançon gaf ten tijden van het beslag aan geen behoefte te hebben aan een raadsman. Toch heeft ze zich de afgelopen weken laten bijstaan door Mr Wibe Reddingius. Die meldt: ‘Ik heb vorige week al verzocht het beslag op te heffen, omdat er nooit noodzaak voor is geweest. Morgans vader had namelijk al een betaalregeling met Dr Baltus getroffen. Het is mooi dat Morgan nu weer op concours kan.’

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.