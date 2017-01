België: Vijf shetlandpony’s dood door aanval honden

Voor de familie De Permentier uit het Belgische Tielrode voltrok zich afgelopen donderdag een ware nachtmerrie: vijf shetlandpony’s van grootvader Eddy overleefden een aanval door honden niet, meldt Nieuwsblad. De politie onderzoekt de zaak.

Gruwelijke bijtwonden

Het waren de twee kleinzonen van Eddy De Permentier die rond 23 uur geblaf en gegrom hoorden in het weiland achter hun huis, waar zes shetlandpony’s stonden. Ze belden meteen hun grootvader op, die vlakbij woont, en gingen kijken of de dieren ongedeerd waren. Helaas bleek dat niet het geval.

‘Twee van de pony’s waren doodgebeten en drie anderen waren zwaar verminkt. Ze hadden allemaal gruwelijke bijtwonden’, vertelt De Permentier. Uiteindelijk konden ook de gewonde pony’s niet meer gered worden. Alleen de oudste van het stel, een dier bijna 27, overleefde het voorval.

Eerder gesignaleerd

Volgens De Permentier waren de honden een paar dagen eerder ook al gesignaleerd in de buurt. ‘Mijn dochter had al een keer horen blaffen in of rond onze wei. Het was me ook al opgevallen dat de pony’s de laatste dagen heel schuchter en veel moeilijker te benaderen waren.’

Hij heeft direct een klacht ingediend bij de politie. Die onderzoekt de zaak. ‘We hebben een vermoeden van wie de honden zijn, en een van mijn kleinzonen heeft een van de twee dieren ook herkend’, aldus De Permentier. ‘Maar zonder echt harde bewijzen blijft het wellicht woord tegen woord. Het is in elk geval duidelijk dat de eigenaar van die honden ze binnen moet houden.’

Bron: Nieuwsblad

Foto: Remco Veurink