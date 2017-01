Beginneling rijdt jacht op Shire

De Brit Lewis Evans had nog nooit eerder op een paard gezeten, maar toen het zover was, wist hij niet meer van ophouden. Vijf weken na zijn eerste rijles deed de beginneling op een geleende Shire mee aan een jacht.

De eigenaar van een bouwbedrijf noemde de jacht te paard een ‘geweldige ervaring’. Vrienden van Evans hadden hem gezegd dat hij geen enkele kans maakte om mee te doen, zo snel na zijn eerste rij-ervaring. ‘Dat werkte als een soort rode lap op een stier, ik moest het doen’, aldus Evans.

Voor de jacht leende de ruiter de Shire Mr Morph, van ruim 1.80 meter. Zowel paard als ruiter maakten tijdens de rit hun allereerste sprong. ‘De grote obstakels konden we vermijden, maar sommige velden konden we niet af zonder een sprong te wagen.’

Leuke uitdaging

De 36-jarige Evans is een enthousiast bergbeklimmer, maar beklom niet eerder de rug van een paard. ‘Ik zag het als een leuke nieuwe uitdaging. Mijn vrienden jagen en de sociale kant ervan leek me ook wel aantrekkelijk. Ik wandel vaak met mijn honden in dit landschap, maar op een paard ziet het er heel anders uit.’

De Brit had tijdens het rijden profijt van het bergbeklimmen en zijn andere hobby’s , motorracen en snowboarden. Van het klimmen kreeg hij een goede balans, en hij merkte dat hij niet snel bang is. ‘Hoe meer energie je erin stopt, hoe kleiner de kans dat het misgaat.’

Evans heeft in ieder geval de smaak te pakken, hij heeft inmiddels aan meerdere jacht-evenementen deelgenomen. Steevast maakt hij een tussenstop bij zijn vaste pub waar Mr Morph ook welkom is.

