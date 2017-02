Barbançon beticht dierenarts van valsheid in geschrifte

Eind goed al goed leek het nog op maandagmorgen. Mr Stephan Wensing verklaarde dat hij namens zijn client dierenarts Baltus het beslag op Girasol zou opheffen. Vanavond meldde Morgan Barbançons advocaat Mr Wibe Reddingius aan Hoefslag dat wat Barbançon betreft de zaak hiermee niet is afgedaan. ‘Er is vermoedelijk valsheid in geschrifte gepleegd’.

Volgens Reddingius is er ten onrechte beslag op Girasol gelegd. ‘Barbançon is nooit een cent aan de kliniek verschuldigd geweest’, aldus Reddingius.

‘Bij de beslagstukken bevinden zich facturen van de kliniek van Baltus op naam van Barbançon. Barbançon kende die facturen niet eens. De kliniek heeft nooit facturen aan Barbançon verzonden.’

Panamese vennootschap

De facturen voor de behandelingen van Barbançons paarden zijn namelijk eerst altijd gericht geweest aan een Panamese vennootschap met een postadres in Zwitserland. Maar voor het beslag dat op 30 januari op Girasol gelegd werd zijn facturen gericht aan Morgan Barbançon als onderbouwing gebruikt.

‘De kliniek heeft aan de vader van Barbançon op 7 februari telefonisch meegedeeld dat de facturen op advies van haar advocaat mr. Wensing, opnieuw waren opgemaakt op naam van Barbançon zodat in Nederland beslag kon worden gelegd op het paard.’

En dat doet valsheid in geschrifte vermoeden, vindt Reddingius. Zeker als de facturen uit voorgaande jaren wel aan de Panamese vennootschap gericht zijn. Maar die werden dan ook betaald. ‘Over het nog openstaande bedrag bestonden vragen vanuit de Vennootschap die met Dr Baltus overlegd moesten worden’, aldus Barbançons raadsman.

‘Morgan Barbançon was opdrachtgever’

Mr Stephan Wensing, die de belangen van dierenarts Baltus behartigt, begrijpt weinig van de ophef van zijn confrère. Hij reageert: ‘De kliniek van dr. Baltus heeft in opdracht van Morgan Barbançon een aantal paarden behandeld, zowel op de kliniek in Duitsland als in Nederland.’

‘Hierbij is aanvankelijk opdracht gegeven om de facturen naar een bedrijf genaamd Mestre in Zwitserland te versturen. Dit bedrijf betaalde de rekeningen niet en daarom zag de kliniek zich genoodzaakt om mevrouw Barbançon in haar hoedanigheid van opdrachtgever en eigenaar van de paarden tot betaling te manen. De facturen zijn ook vervolgens op haar naam gesteld, hier is niets geheimzinnigs aan.’

