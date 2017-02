BadenClassics: Sanne Thijssen vierde in platin tour

Rabotalent Sanne Thijssen is gisteravond op de BadenClassics in Offenburg vierde geworden in de platin tour. Met Con Quidam Rb (v. Cardino) was ze één van de vijf foutlozen in de winnaarsronde over 1,45m.

Thijssen moest als als eerste van tien van start in de barrage. Ze reed een foutloze rit in 40,84 seconden. De Zwitser Philip Züger zou uiteindelijk de snelste tijd neerzetten met Lykkeshoejs Castus (v. Carano) in 38,63 seconden.

Cornet Obolensky-zonen

De Duitser Johannes Ehning stuurde zijn ruin Con Pleasure (v. Cornet Obolensky) naar de tweede plaats. Zijn landgenoot Christian Kukuk reed eveneens een nazaat van Cornet Obolensky. Met de hengst Colestus sloot hij aan op de derde plaats.

Frank Schuttert

Ook Frank Schuttert haalde de winnaarsronde met Bugatti v/d/ Nortside (v. Unaniem). Hij liet vier strafpunten noteren en werd achtste. In de gold tour-finale voorafgaand aan de 1,45m-rubriek was Schuttert met Arc de Triophe de beste Nederlandse combinatie. Ook hier liet hij vier strafpunten noteren in de barrage en werd twaalfde.

Uitslag »

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink