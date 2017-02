Anna de Ronde (15) jongste wereldbeker-groom ooit

Op de foto gaat ze verscholen achter de rug van haar vader Koos de Ronde, maar in Bordeaux stond ze er echt. Anna de Ronde (15) maakte in de wereldbekerwedstrijd in Bordeaux haar debuut als internationaal navigator, oftewel groom. ‘Het gaat daar nog harder dan thuis!’

Wanneer haar vader rijdt is Anna er meestal wel bij als ‘groom op de grond’; de plaatsen op het rijtuig van haar vader worden dan bezet door moeder Marie en een sterke man om het rijtuig om het evenwicht te bewaren.

Ziek

‘Maar we waren op weg naar Bordeaux met de vrachtwagen en m’n moeder werd echt ziek. Ze kon echt niet de wedstrijden rijden’, vertelt Anna. ‘Ik was het enige alternatief!’

Je moet minimaal 14 zijn om als groom mee te mogen rijden in een wereldbekerwedstrijd. Maar zo jong begint eigenlijk niemand. ‘Dat willen de menners ook niet, dan ben je nog echt een kind’, zegt Anna. ‘Hoewel ik dat met 15 natuurlijk ook nog wel een beetje ben…’

Behoorlijke ervaring

Maar ze mag dan nog jong zijn; ze heeft al wel een behoorlijke ervaring opgedaan. ‘Natuurlijk rijd ik wel eens mee als m’n vader gaat trainen. En ook als we thuis een indoorwedstrijd hebben ben ik wel eens zijn groom. Maar dat kun je toch niet vergelijken met de wedstrijd in Bordeaux!’

Een wereldbekerwedstrijd is toch van een totaal andere orde, merkte Anna. ‘Het gaat echt nog veel harder dan thuis! En dan zo’ n volle arena met al dat publiek dat naar je kijkt. Dat was wel echt heel gaaf!’

In de wedstrijd had Anna geen tijd meer om op iets anders dan het parcours te letten. Als ‘navigator’ kent ze het parcours net zo goed als haar vader zodat ze hem te hulp kan schieten mocht er iets misgaan. ‘Maar wat dat betreft had ik geluk de eerste keer, want het ging in alle parcoursen gewoon goed!’

Op de plek van mama

Anna zou het best nog wel eens vaker willen doen, maar weet ‘het is natuurlijk de plek van mama’. Moeder Marie knapte gelukkig gedurende het weekend ook alweer behoorlijk op.

De wereldbeker wedstrijd in Bordeaux was de laatste stop voor de wereldbekerfinale die over twee weken in Gothenburg verreden zal worden. Koos de Ronde behaalde er -met de assistentie van dochter Anna–de tweede plaats en de laatste extra punten om een finaleplaats zeker te stellen.