Meisje in coma na val van paard

In Roermond is dit weekend een amazone in coma geraakt na een val van een paard, dat meldt 1Limburg.

Het meisje droeg een helm, maar raakte ondanks dat toch zwaargewond en lag buiten bewustzijn naast het paard op de Onderste Schraagweg. Zij werd daar door een wandelaar aangetroffen, die onmiddellijk de hulpdiensten inschakelde. Een traumahelikopter heeft haar vervolgens naar het AZM in Maastricht gebracht.

Leerlinge

Het meisje is een leerlinge van subtop-amazone Stéphanie Peters-Beek. Zij schreef het volgende op Facebook: ‘Trots op Etoile Riche D’Apardi! Vandaag de laatste selectie Lichte Tour gewonnen in Boxtel! Maar blijdschap en verdriet liggen heel dicht naast elkaar. Mijn gedachten gaan uit naar Fabienne Zandvoort en haar partner. Ze ligt in coma na een zware val van haar paard gisteren.’

Bron: 1Limburg

Foto: Remco Veurink