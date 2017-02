‘Paardenradioloog’ ontdekt hielspoor bij klant

‘Zou je ook eens een foto willen maken van mijn voet’, vroeg Aileen Schuurmans aan Ruud Huybregts van de paarden röntgenservice. Huybregts was op Stoeterij en Handelsstal Eikenburg in Rosmalen om enkele paarden ‘op de foto’ te zetten. Op de röntgenfoto die hij van de voet maakt was hielspoor te zien.

‘Ik had al dik een jaar last van mijn voet. Ik was er ook al een aantal keer meer bij mijn huisarts geweest, maar die stuurde me steeds met oefeningen, ontstekingsremmers en pijnstillers naar huis. Hij gooide het op irritatie of overbelasting’, vertelt Aileen Schuurmans

Naar ziekenhuis

Toch ging de pijn niet over. ‘Gisteren was Huybregts hier met de röntgenservice om wat handelspaarden op de foto te zetten. Ik vroeg hem of hij een foto wilde maken van mijn voet en dat deed hij. Daar was dus hielspoor op te zien. Met die foto ben ik naar mijn huisarts gegaan en toen heb ik een doorverwijzing naar het ziekenhuis gekregen.’

