Zes smoesjes die iets te bekend in de oren klinken

We kennen het allemaal wel. Het is koud, het waait, het regent en die wekker gaat zo, je moet nog werken én je moet eigenlijk ook nog uitmesten, rijden, leer vetten, opruimen en laat je nu net géén zin hebben om dat laatste te doen. Ook het leven van een paardenliefhebber gaat niet over rozen en ook zij maken zich wel eens schuldig aan de volgende smoesjes:

1) Rijden? Het weer is verschrikkelijk! Dat is niet eerlijk tegenover [vul hier de naam van het paard in]

Oké, rijden bij temperaturen rond of onder nul of midden in een sneeuw- of hagelbui staat bij niemand hoog op het verlanglijstje. Maar een beetje regen valt best mee.. Dus overtuig je jezelf er van dat je viervoeter veel beter af is met aan zijn hooi te knagen in plaats van met jou te gaan rijden. En dat je jezelf dan diezelfde bui bespaart, dat is mooi meegenomen!

Maar… zou je je stiekem niet geweldig voelen als je tóch ging rijden? Kun je gelijk met die nieuwe mooie zweetdeken losrijden, je kan in je vuistje lachen om je stalgenoten die precies hetzelfde zeiden en aan de kant blijven staan (oké dat je hetzelfde dacht houd je natuurlijk voor jezelf) en nog een pluspunt je paard is er op den duur aan gewend en krijgt nu gewoon regelmatig beweging dus als je bij mooi weer gaat rijden is de kans dat je door een iets te jolig en vrolijk paard eraf gebokt wordt minimaal. En je stalgenoten komen bont en blauw terug op stal..

2) Ik ga morgen wel even extra oefenen op die ene oefening, nu eerst maar lekker ‘simpel’ buitenrijden

Je les komt er weer aan en je had afgesproken dat je deze week het een en ander goed ging trainen. Immers heb je het bij de vorige les niet voor niks uitgebreid de oefening van A tot Z doorgenomen. Maar ja, vandaag was het al druk op je werk en om dan nog te gaan trainen.. Mweh…

Maarr… Je zit niet meer op de middelbare school, waarbij je al stotterend uit moet leggen waarom je je huiswerk niet hebt gedaan, toch?! Kom! zit jezelf achter je broek aan en beloon jezelf achteraf met een kort ritje buiten. Ook fijn voor je paard, lekker uitstappen buiten. Win-win situatie! Je hebt op deze manier ook veel meer aan je les en je lesgever heeft weer meer aan jou!

3) Och, mijn eerste wedstrijd is pas over enkele weken. Tegen die tijd maak ik mijn tuig wel schoon!

Het is niet ieders favoriete klusje.. het tuig schoonmaken. Dat bewaren we meestal toch al voor de regenachtige dagen (zie de eerste smoes!), je handen worden vet.. je moet alles uit elkaar halen en dan weer in elkaar zetten.. Poehhh…

Maarrr… Je kan het ook combineren met iets aangenaams. Neem het mee naar huis, leg een oud laken op de tafel (voor het geval je moeder of je partner een hartverzakking krijgt van al dat tuig op die net schoongemaakte tafel), zet de tv aan en boenen maar! Voor je het weet is al tuig al weer blinkend én megasoepel en dan is The Voice nog niet eens afgelopen.

4) Het is nog vroeg.. Uitmesten doe ik later vandaag wel…

Ja ja.. het is weekend en je hebt nog de hele dag voor je..

Maarrrr… van uitstel komt afstel en voor je het week staat je paard weer een dag langer in die vieze box. De minst leuke klusjes kun je beter aan het begin van de dag doen. Dan hoef je er ook niet tegen op te zien.. je hebt ze immers al gedaan. Zet de radio aan en voor je het weet is die stal weer ontdaan van alle drollen. Je hebt nog de hele dag voor je!

5) Mijn kast/tuigkamer doe ik van het voorjaar wel uitzoeken!

Met de winter doen we meestal niet zoveel aan onze kast of tuigkamer. Je dekens liggen overal en nergens en omdat het erg modderig is heb je ook meerdere beschermers per week nodig. Die andere zijn immers nog niet droog! Martingaal is wel handig en laat ik ook maar een extra paar handschoenen klaar leggen..

Maarrrrr… Juist dan kun je beter je tuig en spullen onder loep noemen. Je moet toch al je tuig schoonmaken (zie smoes vier) en juist omdat je meer spullen nodig heb komt er ook door in je handen. Kun je mooi alles dat stuk is weggooien, alles wat je van de zomer pas gebruikt wassen, opvouwen en wegleggen. Zo weet je in het voorjaar precies waar alles ligt, kun je je optimaal voorbereiden en hoef je jezelf niet voor je kop te slaan als je een dag voor je wedstrijd nog even die gave frontriem op moet zoeken, die ene waarvan je weet dat die hier…ergens… zou… moeten.. liggen.. Maar ja waar ook alweer?? Hmmm..

6) Die osteopaat/tandarts bel ik nog wel een keer…

Niet echt wintergebonden, misschien zelfs meer voorjaar- en zomergebonden, maar je paard loopt niet zo lekker en ergens denk je in je achterhoofd dat een osteopaat of een bloedonderzoek misschien wel zou kunnen helpen, maar ja je bent al aan het oefenen voor 2017 en een bezoekje van de osteopaat of de dierenarts gooit wel roet in het eten. En de tandarts staat ook al weer op de agenda, maar ja.. wie weet wat er uit komt.. Sta jij straks lekker aan de zijlijn en je stalgenoten wel op wedstrijd..

Maarrrrrr… het is wel het beste voor je paard! Dus dat is eigenlijk een van de slechtste smoesjes die je kunt verzinnen! Immers heb je uiteindelijk jezelf én vooral je paard ermee. Voorkomen is beter dan genezen, dus maak die afspraak gewoon en dan zul je zien dat het allemaal wel meevalt.

Naar een idee van Horse and Hound

Foto’s: Remco Veurink