Mascotte Willberry reist de wereld over tegen kanker

De 16-jarige Hannah Francis was pas geselecteerd voor het nationale eventing kader in Groot-Brittannië toen bij haar kanker ontdekt werd, na een doodnormale val. Haar video met mascotte Willberry is de meest bekeken en gedeelde filmpje op social media van 2016.

De artsen zeiden dat Hannah nooit meer zou rijden. Haar trainer Jayne Smart gaf haar een mascotte die haar zou helpen door een zware periode te komen. Hannah noemde hem Willberry. Telkens plaatste ze foto’s van en vooral met hem, tijdens haar gevecht tegen kanker.

Een voor haar volkomen vreemde, Olivia Robertson, zag Willberry en opperde een idee: ze wilde geld bij elkaar krijgen voor een pruik voor Hannah door armbandjes te verkopen. Het geld stroomde binnen en Willberry werd het symbool voor ‘strijd tegen kanker’. Duizenden mensen, ook beroemde (paardensport)mensen als AP McCoy, Pippa Funnell, Mark Todd, hippisch fotograaf Jon Stroud volgden Hannah en Willberry via social media.

Symbool Willberry

Ze gingen ook samen met ‘een’ Willberry op de kiek om te laten zien dat ze Hannah steunden. Eventingruiter Ben Hobday, zelf gediagnosticeerd met kanker, reed zijn eerste Badminton-cross nadat hij genezen was verklaard met Willberry op zijn rug.

Hannah ging door met chemokuren en begon weer met rijden. Dat kostte haar ontzettend veel moeite en ze belandde weer in het ziekenhuis. Vijftien maanden nadat de kanker ontdekt werd stierf ze, achttien jaar jong, op 1 augustus dit jaar.

Willberry blijft intussen het symbool voor de strijd tegen kanker en met het geld dat al die Willberry’s opbrengen wordt geld bij elkaar gebracht om de dromen van kinderen met kanker die weer willen paardrijden waar te maken. In de hoop dat Hannah blijft voortleven.

BBC Radio Bristol/Hoefslag