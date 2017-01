Wat verwachten paardrijdende kinderen van hun ouders?

Gisteravond vond in Ermelo de eerste van drie coachavonden plaats voor ouders van de jonge ruiters in het Gelderse Belofteplan van KNHS Regio Gelderland. Tijdens deze bijeenkomst zijn de ouders zelf met veel inzet en aandacht aan de slag gegaan met onder andere het Stoplichtspel.

Belangrijkste doel was om ouders inzicht te geven in de beleving van de kinderen bij het sporten. Meer horen over verwachtingen, positief coachen, emoties en gedrag, maar ook complimenten geven. Alleen maar positief is niet geloofwaardig, dus waar ligt de grens?

‘Veilig Sportklimaat’

‘Als ouders tegen hun kinderen gaan schreeuwen langs de bakrand of wedstrijdring of dreigen met verkoop van de pony als ze niet goed rijden, dan vinden kinderen dat niet leuk. Als ouders aanwijzingen geven hoe het de volgende keer beter kan, vinden ze het wel begrijpelijk. Maar het liefst zien kinderen trotse, blije en enthousiaste ouders.’

‘Dit ligt nog vrij voor de hand, maar tijdens de coachavond komen ook veel verrassende uitspraken van de kinderen naar voren. Zo geven we inzicht in wat onze paardrijdende kinderen verwachten van hun ouders.’ Zo omschrijft Christel de Boer, trainer van Veilig Sportklimaat (VSK) en van Equi Projects, de thema-avond ‘Lang leve de sportouder’.

Leve de paardensportouder

De avond ‘Lang Leve de Paardensportouder’ wordt georganiseerd de jeugdcommissie van de KNHS Regio Gelderland ten behoeve van ouders van de 88 kinderen die deelnemen aan het KNHS Regio Belofteplan Gelderland.

De kinderen wordt een compleet en gevarieerd trainingsschema aangeboden, waarbij de ondersteuning, tijd en middelen van de ouders hard nodig zijn. Kinderen en ouders kunnen in de paardensport vrijwel niet zonder elkaar. Dit maakt het extra interessant om ook daarmee aan de slag te gaan binnen het Regio Belofteplan.

Sportplezier

Het programma ‘Lang Leve de Sportouder’ is een deelprogramma van het landelijk thema Veilig Sportklimaat en TV-Sportplezier, wat sportbreed door de Sportbonden bij de verenigingen en sporters wordt gebracht. Wil je meer weten? Lezen hoe bijvoorbeeld Anky en haar ouders omgingen met Sportplezier of hoe Tineke Bartels tegen het thema Sportplezier aankijkt binnen het KNHS Talententeam? Kijk dan eens op de website: Tv-Sportplezier . Ook paardensportaanbieders kunnen de thema-avond ‘Lang leve de Sportouder’ aanvragen via de KNHS.

Bron: KNHS

Foto: DigiShots