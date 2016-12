Vuurwerkstress: zo rustig mogelijk de jaarwisseling door

Oliebollen, champagne, een nieuwjaarsconferentie, spelletjes doen, zoenen om 00.00 uur en dan… vuurwerk! Oud en Nieuw en de aanloop daar naar toe is voor ons een feestelijk gebeuren. Voor veel paarden is het echter een stressvolle en angstige periode. Hoe help je een angstig paard zo rustig mogelijk de jaarwisseling door?

Een aantal tips!

Vóór Oud en Nieuw:

1. Blijf rustig. Doe of er niets aan de hand is en negeer de knal. Jouw zelfverzekerdheid zal mogelijk reflecteren op je paard.

2. Als er in de aanloop naar oud en nieuw veel vuurwerk wordt afgestoken in de buurt van de stal, vraag dan omwonenden om rekening te houden met de paarden.

3. Probeer bij het vermijden van vuurwerk de dagelijkse routine zo veel mogelijk vast te houden, dit geeft een paard rust. Geef het paard zijn normale beweging, het opstallen kan er namelijk voor zorgen dat het juist onrustig wordt.

4. Even geen buitenritjes meer of kies ervoor om samen met een ‘rustig’ paard te rijden. Schrikt je paard toch hevig? Denk dan aan alternatieve manieren om met je paard te werken, zoals longeren.

5. Controleer de stal op veiligheid om er zeker van de te zijn dat je paard zich in een paniekreactie nergens aan kan verwonden.

6. Zorg er bij paarden die buiten staan voor dat de omheining van het weiland veilig en in orde is en dat er zich geen vreemde voorwerpen in het weiland bevinden.

7. Paarden die buiten staan voelen zich daarbij het meest op hun gemak bij hun vaste weidegenoten.

8. Zorg ervoor dat je eigen veiligheid gewaarborgd blijft. Een paniekerig paard kan impulsieve en gevaarlijke dingen doen.

9. Heeft het paard last van extreme angst? Indien mogelijk zou je ervoor kunnen kiezen het paard een paard dagen ‘op vakantie’ te brengen naar een vuurwerkvrije/-arme omgeving.

10. Vraag informatie aan bij je dierenarts. Deze kan ervoor kiezen om het paard te behandelen met rustgevende middelen of in sommige extreme gevallen een specifiek sedatiemiddel te gebruiken.

Op stal tijdens de hausse aan vuurwerk om 00.00 uur:

11. Zorg ervoor dat het paard voldoende afleiding heeft door bijvoorbeeld de radio op stal aan te laten.

12. Ook het geven van extra hooi, verdeeld over meer momenten en plekken in de stal kan zorgen voor extra afleiding. Zorg er in elk geval voor dat het paard van half twaalf tot half één ’s nachts wat te eten heeft.

13. Laat het licht in de stal aan. Lichtflitsen van vuurwerk zijn dan minder zichtbaar.

14. Plaats indien mogelijk angstige paarden niet naast elkaar of plaats een rustig paard tussen beiden.

15. Maak extra stalrondes op oudejaarsavond en controleer of alles rustig is.

Bron: Hoefslag

Foto: Shutterstock