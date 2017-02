Gratis naar Indoor Brabant? Vul de enquête van H&C TV in en win!

Horse & Country TV is de enige Nederlandse televisiezender voor liefhebbers van paarden en het landleven. H&C TV is de afgelopen jaren goed bekend geraakt bij de grote groep paardenliefhebbers en is in heel Nederland 24/7 te ontvangen. Om de kijkers nog beter te kunnen bedienen wil H&C weten wat jij als kijker vindt van de zender! Onder degenen die de enquête invullen verloten we drie keer twee VIP-tickets voor Indoor Brabant (9-12 maart 2017).

H&C TV biedt het beste van de Nederlandse én internationale paardensport. Er zijn workshops van beroemde horsemanship trainers en masterclasses van de bekendste ruiters. Het eigen programma Passe Partout brengt een blik achter de schermen bij alle grote Nederlandse evenementen zoals Jumping Amsterdam, CHIO Rotterdam, Indoor Brabant en Horse Event.

Ook vind je er speelfilms over paarden en programma’s over reizen en avonturen met paarden, over honden en over het boerenleven. Voor de jongsten zijn er dagelijks afleveringen van de Penny TV Show en Wendy.

Grote hippische evenementen

Naast de samenvattingen van de grote paardensportevenementen, bijvoorbeeld van alle FEI Wereldbeker dressuur- en springwedstrijden, worden veel wedstrijden ook live uitgezonden, zoals de Grand Prix van Genève.

De zender krijgt hele enthousiaste reacties van de kijkers maar wil blijven verbeteren. Daarom is ze geïnteresseerd in jouw mening over Horse & Country TV en jouw behoefte naar het soort programma’s dat uitgezonden wordt.

Graag vragen we je de volgende vragen te beantwoorden. Het neemt niet meer dan +/- drie minuten van je tijd. Je kunt deze enquête invullen tot maandag 27 februari. Op woensdag 1 maart maken we de winnaars bekend via de opgegeven emailadressen. Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Ga naar de enqûete.

Foto: DigiShots