Veulen zoekt verkoeling in modder *video

Terwijl onze Facebook-pagina’s zo zoetjesaan worden gedomineerd door sneeuwplaatjes en ijspret, vallen de mussen in het Australische Hunter Valley zo ongeveer dood van het dak. Reden voor het veulen Danni van Grand-Prix-ruiter Jeremy Janjic om wat verkoeling te zoeken in de vorm van een modderbad.

Zo op het eerste gezicht zou je wellicht denken dat het veulen in de problemen zit, maar wees gerust, er is opzet in het spel.

Overigens heeft het succes van Janjic ‘down under’ een Nederlands tintje. Hij maakt furore met de Friese hengst Django of Cacharel. De ruiter maakte Django zelf zadelmak en leidde hem op tot Grand-Prix-niveau.

Ook het veulen in het filmpje is een nakomeling van de hengst.



Bron en afbeelding: Facebookpagina van Jeremy Janjic