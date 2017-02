Vermist Shetland-veulen overleeft dag in sloot

De brandweer heeft op donderdag 16 februari een vermist Shetland-veulen uit de sloot in Langeweg gered.

Weggekropen

De brandweer rukte uit vanwege een melding ‘paard te water’ in Langeweg. Voorbijgangers zagen een veulen weggekropen in een betonnen duiker in een sloot weg gekropen en belde daarop de brandweer. Ook de eigenaar van de Shetlander kwam ter plaatse. Deze was het dier al een dag kwijt en was bang dat het gestolen was. De brandweer heeft de pony eerst uit de buis gejaagd en daarna uit de sloot geholpen op het droge.

Ondanks dat het veulen bijna een dag in de sloot had gelegen, was het in een wonderbaarlijk goede conditie constateerde de dierenarts ter plaatse.

Foto: Remco Veurink