Verminkt veulen Sint-Truiden ingeslapen

Het veulen dat vorige week zwaar werd verminkt in het Belgische Sint-Truiden is afgelopen vrijdag overleden. Eigenaar Bernard Derwa liet het dier inslapen omdat zijn toestand steeds verder achteruitging, meldt Het Belang van Limburg.

Zware beslissing

‘Het was een zware beslissing, maar voor het paard de beste oplossing,’ aldus Derwa. ‘De wond is opnieuw opengegaan. Dit had zware en pijnlijke infecties tot gevolg.’

Een onbekende drong in de nacht van 6 op 7 februari binnen in de stal van het paard en sneed met een mes een diepe wond van zo’n dertig centimeter in een been. Het veulen werd urenlang geopereerd door paardenchirurg Tom Mariën uit Lummen. Ook hij ging uit van kwade opzet.

De zaak wordt nog onderzocht door de politie.

Bron: Hbvl.be

Foto: Shutterstock