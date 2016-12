Verkoop eerste kavel hippische zone Horst aan de Maas een feit

Maandag 19 december werd een koopovereenkomst ondertekend tussen de gemeente Horst aan de Maas en de heer en mevrouw Koksalan voor een kavel in de hippische zone.

De Peelbergen

De uit Turkije afkomstige familie Koksalan gaat op deze locatie, aan de noordzijde van het Equestrian Centre de Peelbergen (ECdP), een grote paardenhouderij bouwen. De familie gaat ook wonen in Kronenberg.

Potentie

Hiermee is de familie Koksalan de eerste die zich nieuw vestigt in de hippische zone. De keuze op dit gebied is gevallen omdat het potentie heeft uit te groeien tot een belangrijk en groot hippisch gebied op nationaal en internationaal niveau. De plannen zijn om een paardenhouderij te bouwen. Selcuk en Purlen Koksalan zijn tevens één van de founders in ECdP.

Purlen Koksalan: ‘Wij willen hier paarden gaan kopen, verkopen en trainen. Misschien ook trainen en begeleiden van Turkse ruiters die dan daarvoor hier naartoe kunnen komen. Mijn man wil ook hier wedstrijden gaan rijden. Nederland is een belangrijk land voor de paardensport en Kronenberg leek voor ons het centrum. Zeker na vandaag zal er veel belangstelling voor komen en voor ons is vandaag de start van een mooi nieuw begin’.

Op dit moment staan de paarden van familie Koksalan, op stal bij Ger Poels Horses in Swolgen. Het was ook Poels die hun attent maakte op de mogelijkheden omtrent de hippische zone.

Selcuk Koksalan nam onlangs nog met vier paarden deel aan het SC Den Goubergh in Roosendaal.

Aantrekkingskracht

Na de opening van het ECdP eerder dit jaar bleek al snel dat er grote internationale belangstelling is voor de hippische zone. Het gebied heeft een grote aantrekkingskracht voor vestiging van nieuwe paardenbedrijven. Zo heeft zich in Evertsoord onlangs al een Italiaanse ruiter gevestigd.

Commerciële zone

De hippische zone is onder te verdelen in drie gebieden. Aan de oostzijde wordt een commerciële zone ontwikkeld voor hippische voorzieningen zoals winkels, dierenarts, hoefsmid, etc. Aan de zuidkant vinden de hippische evenementen plaats , voor zowel de breedtesport als de topsport. En de noordkant is bestemd voor de vestiging van paardenstoeterijen, handelsstallen en paardenhouderijen zoals die van de familie Koksalan. Het gebied telt circa tien kavels van drie tot en met zeven hectares groot die door de gemeente worden uitgegeven.

Hotspots

De hippische zone van Horst aan de Maas maakt onderdeel uit van de paardenboulevard van Nederland. Horst aan de Maas vormt één van de hotspots van het Limburgs Paardensportplan.

Bron: L1/persbericht/Hoefslag

Foto: persbericht