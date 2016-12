Verdades in de race voor Horse of the Year in VS

Verdades, HH Azur en Mighty Nice zijn de genomineerden in de categorie ‘Paard van het Jaar’ in de Verenigde Staten. Verdades werd als veulen vanaf een video verkocht naar het andere eind van de wereld. De stoere ruin van Florett As uit een tuigpaardmerrie hielp het Amerikaanse team aan brons in Rio. Hij won met Laura Graves op een haar na ook individueel brons.

De BWP merrie HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve) maakte met McLain Ward onder andere deel uit van het Amerikaanse team dat zilver won in Rio. Geweldige prestatie leverde de tienjarige ‘Annie’ ook door als tweede te eindigen in de Rolex Trand Prix van het WEF dit voorjaar.

Mighty Nice van Philip Dutton staat ons bij als winnaar van Olympisch brons. De twaalfjarige Irish Sporthorse-ruin stam van Ard Ohio.

In de categorie ‘Equestrian of the Year’ zijn Laura Graves en Philip Dutton genomineerd. Opvallende naam is die van menner Gail Aumiller. Zij stuurde de Friese merrie Sjaantje naar meerdere titels, waaronder die in Concours d’Elegance-wedstrijden en speciale competities voor Friese paarden. Opvallend is het aantal genomineerde paardensporters die Arabieren onder het zadel, aan de hand of in het tuig uitbrengen.

USEF/Hoefslag

Foto: DigiShots