Toelichting KNHS: Mag een leren bit of bontje aan de neusriem?

In de bijlagen van het springreglement staat welke hoofdstellen, neusriemen, bitten en andere hulpmiddelen zijn toegestaan. In de praktijk zijn er toch vaak vragen over. De KNHS maakte een toelichting op een aantal hulpmiddelen.

Bodybandage

Voor 1 april 2017 was een bodybandage alleen toegestaan vanaf de klasse Z en in de klasse M hors concours. Vanaf 1 april 2017 is de bodybandage wel toegestaan, mits die gecontroleerd is door de toezichthouder op het voorterrein.

Bontjes / blinkers aan het bakstuk

In het springreglement is in artikel 257 1.a. de volgende zin opgenomen: “De bakstukken van het hoofdstel mogen van “bontjes” worden voorzien. De totale dikte van het bakstuk mag, inclusief het bontje, niet dikker zijn dan 3 cm.” Dat betekent dus dat het bakstuk op de afgebeelde foto niet dikker (breder) mag zijn dan 3 centimeter. Oogkappen, internationaal vaak blinkers genoemd, zijn niet toegestaan.

Bontje op de neusriem

Het doel van een bontje op de neusriem is om het zicht van het paard (naar beneden) te belemmeren. Een bontje op de neusriem is daarom niet toegestaan t/m de klasse M-springen, m.u.v. M hors concours (HC). Vanaf de klasse Z gelden de FEI-reglementen en is een bontje met een maximale omvang van 3 cm om de neusriem toegestaan.

Dummy sporen

Toegestaan zoals vermeld in artikel 257 lid 2 e.

Leren bit of met leer omkleed bit

Een bit van leer is toegestaan. In artikel 257 1 b is opgenomen dat bitten vervaardigd mogen zijn uit metaal, kunststof, rubber of leer. Metalen trenzen omkleed met leer of kunststof zijn ook toegestaan. Een bit omkleed met spons is ook toegestaan. Overigens moet het wel de oorspronkelijke fabrieksvorm zijn. Zelf knutselen met bijvoorbeeld een spons is niet toegestaan.

Sokken onder beenbeschermers

Het is toegestaan om onder de beenbeschermers een dunne sok aan te brengen om de huid te beschermen.

Toe Stoppers

Toegestaan. In het reglement staat in 257 lid 1 alleen als eis dat het zadel voorzien moet zijn van ruime beugels. Vanwege veiligheidsredenen mogen de stijgbeugelriemen en/of de stijgbeugels niet aan de singel worden vastgemaakt en moeten stijgbeugels en stijgbeugelriemen vrij hangen van het zadel en aan de buitenzijde van het zweetblad. Iedere andere wijze van bevestiging is verboden.

Vliegendekens

Niet toegestaan in de wedstrijdring, er mag wel met een vliegendeken of uitrijdeken worden losgereden.

Zadelonderleggers

Er zijn geen beperkingen bij het gebruik van zadelonderleggers.

Foto:

Bron: KNHS