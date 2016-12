Tineke Bartels: ‘Het is tijd dat de jongere generatie het gaat overnemen’

De zeer succesvolle dressuur jeugdbondscoach Tineke Bartels heeft besloten te stoppen met haar functie als bondscoach. Ze vindt het nu tijd voor de volgende generatie om de fakkel over te nemen.

Houdbaarheidsdatum

Bartels: ‘Het kwam niet geheel onverwacht. Toen ik me ging afvragen hoe alles verder zou gaan, realiseerde ik me dat nu het moment is gekomen voor een jongere generatie. Zeker gezien de op handen zijnde veranderingen met een nieuwe senior coach en alles wat daarbij hoort. Ik heb het gewoon lang genoeg gedaan en mijn houdbaarheidsdatum is gehaald. Het mag ook allemaal geen routine worden.’

Plezier

‘Hier thuis is ook genoeg te doen, er is een enorme beweging binnen het bedrijf en daarin kan ik ook nog veel betekenen. Iets wat ik met plezier zal gaan doen. Mensen kunnen uiteraard altijd een beroep doen op mijn kennis en ervaring’, voegt Tineke nog toe.

Jeugd

Dochter Imke Schellekens-Bartels beviel in mei van zoon Joep. Het is het eerste kind voor de 39-jarige amazone en haar man maar voor Tineke en Joep Bartels is het hun derde kleinkind. Zoon Gijs en zijn vrouw Esther Tacken hebben al twee zonen. Tineke voegt toe: ‘Deze laatste twee, van tien en acht hebben nog geen ambities op het gebied van paardensport. Ze zijn fanatieke voetballers. Een van hun is voor de helft ‘eigenaar’ van mijn nieuwe hond en ik ga eerst eens afwachten hoe de verzorging en verantwoording hiervoor gaat verlopen. Daar gaan we mee beginnen’. Ze juicht de opkomst van het Bixie rijden wel toe want ze is van mening dat de paardensport bij de jeugd een nieuwe impuls kan gebruiken, zeker in de kleinere dorpen.

Carrière

Zelf heeft Bartels als amazone een indrukwekkende carrière achter de rug, waarbij de Olympische zilveren teammedailles op de Olympische Spelen in Atlanta (1992) en Barcelona (1996) hoogtepunten zijn. Na haar loopbaan als ruiter ontwikkelde Tineke zich tot topcoach. Dochter Imke zette onder haar leiding de Olympische familietraditie voort.

Bondscoach

Vanaf 2006 is Tineke Bartels in functie als bondscoach bij de KNHS waarbij zij op geweldige wijze de ponyruiters, Junioren en Young riders begeleidde. Tal van Europese individuele en team medailles werden er gewonnen onder haar leiding. Tineke: ‘Ik heb als bondscoach een prachtige tijd gehad. Het was geweldig om met al die getalenteerde jeugd, paarden en pony’s te mogen werken en natuurlijk koester ik alle medailles die we in die tijd gewonnen hebben.’

Nieuwe fase

Nu is het dus tijd voor een nieuwe fase. Haar opvolgers wenst ze heel veel plezier en succes in deze fantastische functie, en hoopt dat zij er net zo van kunnen genieten.

Opvolger

Technisch directeur van de KNHS, Maarten van der Heijden. ‘We zijn Tineke zeer veel dank verschuldigd. De gedrevenheid en professionaliteit waarmee ze de jeugd heeft begeleid en tot fantastisch prestaties heeft gebracht, is geweldig. We zullen haar enorm missen. Op zeer korte termijn presenteren we haar opvolger.’

Bron: KNHS/Hoefslag

Foto: Lotty van Hulst