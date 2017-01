Harde kern Tennessee Walking Horse-trainers geeft tegengas

De soring praktijken lijkt vanwege een afgelopen vrijdag aangekondigd wetsvoorstel een halt te worden toegeroepen. De Tennessee Walking Horse-gemeenschap geeft zich echter niet zomaar gewonnen.De soring praktijken lijkt door een wetsvoorstel een halt te worden toegeroepen.

Onder aanvoering van senator Lamar Alexander hebben ze goede hoop dat het nieuwe ministerie van landbouw niet akkoord zal gaan met het voorstel. ‘Ik wil de verwerpelijke praktijken van soring laten verdwijnen, niet de eeuwenoude traditie van het showen van Tennessee Walking Horses. En dat zou nu wel kunnen gebeuren’, aldus Alexander.

Volgens Mike Inman, CEO van de Tennessee Walking Horse Celebration, is haar juridische afdeling bezig met een formulering om het voorstel aan te vechten. ‘Dit moment kwam niet onverwacht; we hebben ons al een groot deel van vorig jaar kunnen voorbereiden. Nu zijn we aan het bekijken wat de beste aanpak is.’

Dierenwelzijnsorganisaties hadden niet gedacht dat Tennessee Walking Horse-trainers zich naar de slachtbank zouden laten voeren. Het is voor hen dan ook geen verrassing dat zij nu tegengas geven en vechten voor hun recht om door te gaan met hun onacceptabele praktijken: met behulp van pijn de paarden op een dusdanige manier laten lopen dat ze naar de eer en het blauwe lint lopen.

Newsofthehorse/Hoefslag

Foto: Jennifer-Fotografie