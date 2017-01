Sneeuwpret in de stapmolen zorgt voor ‘absurd’ aantal views’ *video*

‘Geinig’, dacht Carola Kulik-Paauwe vanmorgen toen ze zaterdagochtend een filmpje op haar facebook-pagina zette van dochter Floor die in de stapmolen rondzwiert in de sneeuw. Onder andere Hoefslag deelde het filmpje en een sneeuwbaleffect was daar… Slechts luttele uren later is het filmpje duizenden keren gedeeld en laat het twee miljoen views noteren.

We krijgen Remi Kulik aan de lijn als we bellen naar Remito Dressage in Oude Tonge, onderin Zuid-Holland. ‘Ongelooflijk gewoon, we weten niet wat we meemaken!’, is die verbouwereerd. ‘Een heel simpel filmpje en dan krijg je zoveel reacties. En het mooie is, dat ze ook allemaal positief zijn!’

Remi vervolgt: ‘Het is altijd feest voor kinderen als er sneeuw ligt, wanneer maken ze dat nou mee?! Ik had zoiets van “Leuk voor Floor”, maar we hebben niet eens een slee, dus hoe los je dat op? Ik kreeg het idee om de graanschep vast te binden aan een stang van de stapmolen en Floor vond het fantastisch. Standje galop was helemáál gaaf natuurlijk!’

Alleen maar positieve reacties

Het filmpje gaat heel de wereld over. ‘In het begin reageerde Carola nog met een duimpje, maar daar is geen beginnen meer aan’, vertelt haar man. ‘De reacties zijn allemaal positief; het is geen dierenleed, geen bericht met een politieke lading of zo; iederéén vindt het te gek.’

Stal Remito is sinds een jaar op haar nieuwe locatie gevestigd. ‘Het hele spul is nu klaar. Gelukkig konden we de paarden gewoon in de binnenbak trainen. De molen hebben we nog niet eens zo lang. Ook in de winter bewijst hij nu zijn nut. En op warme zomerdagen maken we er gewoon een zweefmolen van ;).’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink