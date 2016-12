‘Senior’ amateur Joris Vanspringel Ruiter van het Jaar in België

Eventingruiter Joris Vanspringel werd gisteren tijdens de Kerstjumping van Mechelen door de Vlaamse Liga Paardensport (VLP) uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Springruiter Gilles Thomas is Talent van het Jaar.

Vanspringel eindigde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro met de 17-jarige Lully Des Aulnes op de 24e plaats in de eventing. Later dit jaar werd hij met dezelfde ruin in Waregem Belgisch kampioen. Rio is voor de 53-jarige spoorwegbediende nog geen eindpunt: ‘Ik heb momenteel twee jonge talentvolle paarden op stal en het doel is met één van hen aan de Spelen van Tokio mee te doen.’

Gilles Thomas

De achttienjarige springruiter Thomas haalde het voor zijn collega Zoë Conter en dressuuramazone Laurence Roos in de strijd om de titel Talent van het Jaar. Thomas heeft een schitterend seizoen achter de rug. Met Indiana van het Kapelhof werd hij in het Ierse Millstreet Europees kampioen bij de junioren, zowel met de Belgische ploeg als individueel.

Met dezelfde merrie veroverde Thomas ook de Belgische titel. Indoor won hij met Conaro de CSI2* Grote Prijs van Lier. Met het prijzengeld verbonden aan de titel Talent van het Jaar wil hij aan blessurepreventie doen. ‘Ik heb nogal een zwakke rug en dus wil ik met aangepaste kine mijn rugspieren sterker maken’, zo liet Thomas optekenen.

Op termijn wil Thomas naar de wereldtop doorstoten: ‘Als ik er klaar voor ben, wil ik de stal van mijn oom Marc Van Dijck kopen en uiteraard meedraaien in het vijf sterren-circuit’, aldus Thomas. ‘Deze week in Mechelen hoop ik een paar goede resultaten te behalen, maar wellicht is de Grote Prijs Sport Vlaanderen nog iets te hoog gegrepen.’

Publiek kiest voor Laurence Roos

Amazone Laurence Roos (22), die in Aken de dressuurproef voor beloften won, kreeg de meeste stemmen van het publiek.

Voor de twaalfde keer op rij zag de VLP zijn ledenaantal toenemen. In 2016 kwamen er opnieuw een kleine 900 leden bij.

VLP/GVA

Foto: Remco Veurink