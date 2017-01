Schedelbreuken komen vaker voor dan gedacht

Elk paard verwondt zich wel eens en de ene verwonding is erger dan de andere. Door hun nieuwsgierige aard, vluchtgedrag en het feit dat ze door mensen gehouden worden, lopen ze een verhoogd risico om zich te verwonden. Een verwonding die vaker voorkomt dan men denkt en meestal fataal is, is een schedelbreuk als gevolg van een klap, aldus veearts Neil Williams.

Achttien kilo

Het hoofd van een normaal gebouwd volwassen paard weegt zo’n achttien kilo. Dit, in combinatie met de lange hals die ervoor zorgt dat het hoofd zich buiten het zwaartepunt van het paard bevindt, zorgt ervoor dat het hoofd hard tegen de grond slaat bij een val. Bovendien zorgen de snelheid en kracht van een paard ervoor dat ze hun hoofd hard kunnen stoten als ze steigeren of rennen.

Binnen een periode van vijf jaar heeft de universiteitskliniek van Kentucky 34 keer een schedelbreuk bij een paard vastgesteld. De breuken kwamen voor bij verschillende rassen, maar werden vooral gezien bij Engelse Volbloeden. Ook de leeftijden van de paarden varieerden, het jongste dier was twee dagen oud, het oudste dier 23 jaar. Wel waren de meeste paarden met een schedelbreuk volwassen.

Ernstige verwondingen

De paarden liepen het letsel op door achterover te slaan tijdens het steigeren, hun hoofd hard tegen de grond te stoten of door hun hoofd te stoten aan de bovenkant van de trailer of de stal. In andere gevallen was het paard tegen een voorwerp als een boom of hek aan gerend. In enkele gevallen werd het paard dood aangetroffen zonder dat er duidelijkheid was over de gebeurtenis die eraan vooraf ging. De paarden met een schedelbreuk vertoonden symptomen als ataxie, doorligplekken, verlamming, blindheid, trillende ogen en toevallen. In sommige gevallen was er sprake van bloedingen uit de neus of oren.

In de meeste gevallen werd getracht het paard te behandelen, maar vrijwel alle paarden stierven aan hun verwondingen of werden ingeslapen.

Autopsie

De diagnose werd gesteld of bevestigd tijdens een autopsie. De bevindingen tijdens de autopsie waren bij alle paarden vergelijkbaar. De huid van de hoofd was soms beschadigd en het onderhuidse weefsel was gekneusd op de plaats waar het paard de klap kreeg. Bloedingen in de gehoorgang, neus of keel kwamen regelmatig voor.

Over het algemeen was er sprake van een bloeding tussen het harde hersenvlies en de schedel van het paard. Het hersenvlies was daarbij gescheurd waardoor er ook bloedingen in de hersenen ontstonden. Door de structuur van de schedel was er doorgaans sprake van meerdere breuken. In de meeste gevallen was er sprake van een breuk achterop het paardenhoofd. Deze breuken worden doorgaans veroorzaakt door het achterover slaan van het paard, waarbij het hoofd hard op de grond slaat. Paarden die ergens tegenaan renden of een schop tegen het hoofd liepen breuken op aan de voorkant van de schedel.

Wees voorzichtig

Williams benadrukt dat het belangrijk is om je te realiseren dat paarden gevoelig zijn voor dit type letsel. Volgens hem is het noodzakelijk om paarden die nerveus of schrikkerig zijn zo min mogelijk in een omgeving te plaatsen waar het paard zich kan stoten als het in paniek raakt.

Bron: Horsetalk / Hoefslag

Foto: Shutterstock