‘Malafide praktijken bij ruitersportketen Horze’

Ruitersportzaak Horze en hoefsmederijen Finn-Tack, met vestigingen over de hele wereld, hebben van alles te verbergen: belastingontduiking, kinderarbeid, ‘wonderlijke’ financiële boekingen… Dat blijkt na honderden mails die NRC in haar bezit heeft.

In 1982 beginnen drie Noorse broers, hoefsmeden, in Finland met een bedrijf in ruitersportspullen. Hun zaak groeit uit tot Horze/Finn-Tack. Het werkt op een vergelijkbare wijze als die van malafide uitzendbureaus en maakt daarnaast deel uit van het wereldwijde netwerk van de sektarische geloofsgemeenschap Noorse broeders.

Uit 200.000 interne mails van de broers die NRC onderschepte, bleek al eerder dat kerkleiders zich verrijkten over de ruggen van de 40.000 volgelingen. Er werd nauwelijks belasting betaald en de broers lieten kinderen in strijd met de Arbeidstijdenwet werken om geld te verdienen voor hun kerk.

60 euro per maand

Ook het door de hoefsmeden opgerichte Finn-Tack profiteert van de kinderen van de broeders. Zij werkten onder meer in het Drentse Nieuw-Buinen, bij een ander broederbedrijf, Northern Logistics, dat daar een magazijn van Finn-Tack/Horze beheert. Het werk in Drenthe wordt gedaan door wel vijftig jongeren. Ze zijn gemiddeld 19,5 jaar en lid van het zogenoemde ‘A-team’. Tussen de schappen vol ruitersportspullen worden ze aangespoord met muurslogans als ‘Focus + Commitment = Result’.

Voor 60 euro moeten ze hard werken in het Drentse magazijn. Ze hebben contracten van 48 uur per week, het wettelijk maximum. Dat is nog niet voldoende. Ze worden ‘net iets meer’ ingepland, staat in een interne mail. Extra uren wordt geadministreerd als ‘vrijwilligerswerk’.

Foto: Remco Veurink