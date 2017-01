Rijden in de sneeuw, is dat wel veilig?

Het mag er dan wel zacht, knisperig en vlak uitzien, maar is die verse sneeuw wel veilig om in te rijden? Moeten de paarden op stal blijven zodra de temperatuur beneden de nul daalt en de witte vlokken uit de lucht vallen?

Het trainen van paarden in de sneeuw kan in bepaalde gevallen gewoon doorgaan. Het ligt dan wel aan het soort sneeuw en of je paard wel of geen ijzers onder heeft. Bovendien kun je gebruik maken van bijvoorbeeld zooltjes, stiften of speciale hoefijzers.

‘Sommige sneeuw gaat vastklonteren onder de hoeven, maar de zachte, poederachtige sneeuw, hecht zich niet, waardoor we gewoon kunnen blijven rijden’, zegt de Britse renpaarden-trainster Camilla Scott. ‘We rijden dan alleen op de stukken, waarvan we weten dat de bodem onder de witte deken goed is. Bovendien stappen en draven we alleen.’

‘De meeste paarden vinden het prachtig in de sneeuw’, vult de trainster aan. Ze adviseert extra voorzichtig te zijn als het dooit of ijzelt en als het aan het smelten is.

Zooltjes, stiften en vet

Om te voorkomen dat de sneeuw samenklontert onder de hoeven, worden vaak zooltjes onder de hoeven (tussen het hoefijzer) bevestigd. Het rijden op een door vorst hard geworden bodem of op ijs wordt wel vaak vermeden, al wordt er in sommige besneeuwde gebieden in de wereld wel met paarden doorgewerkt met speciale stiften of hoefijzers met meer grip. Maar in een land als Nederland ligt er voor het gebruik hiervan eigenlijk nooit echt lang genoeg sneeuw.

‘De ouderwetse methode van invetten werkt goed genoeg’, zegt de Britse hoefsmid Haydn Price. ‘Vet de zolen en de binnenkant van de ijzers goed in met een dikke laag industrieel vet. Het is voor het gebruik op korte termijn niet schadelijk voor de hoeven en het gaat het samenklonteren van sneeuw onder de hoeven tegen.’

‘Blote voeten’

Volgens Nic Barker, die in Groot-Brittannië een revalidatiestal heeft voor paarden die langdurig kreupel zijn of hoefproblemen hebben, kunnen paarden beter uit de voeten in de sneeuw dan een 4×4 auto. ‘Ik vind het prachtig als het sneeuwt’, zegt Nic Barker. ‘Wij raken vaak ingesneeuwd hier in Exmoor. Maar we hebben een stal vol paarden zonder hoefijzers en dat betekent dat we gewoon doorwerken. Je kunt geen smoezen verzinnen om ze niet te hoeven trainen, want paarden op “blote voeten” genieten juist van de winterse omstandigheden en hebben er zeker geen hinder van.’

‘Terwijl sneeuw juist wel voor problemen zorgt bij paarden met hoefijzers’, vult hij aan. ‘Het klontert samen en vriest vast aan de ijzers. Hierdoor ontstaan er een gevaarlijke sneeuwklompen. De sneeuw hecht zich niet aan een hoef zonder ijzer en dus kan het paard gewoon doorgetraind worden.’

Bron: Horse and Hound

Foto: Shutterstock