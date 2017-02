‘Riemer is een blijvertje!’

Het eerste Friese paard bij de Bereden Politie is een feit. Riemer heeft zijn proefperiode met glans doorstaan en gaat nu officieel in opleiding. Getooid met Friese deken is hij afgeleverd bij de Bereden Politie in Groningen.

Ebelien Nieboer (op de foto links) is de instructeur die de ruin onder haar hoede heeft. ‘Riemer is nog maar vier en krijgt rustig de tijd om in het werk te groeien. We zijn eigenlijk vanaf het begin van hem onder de indruk; het is echt een coole kikker en hij vindt het werk leuk.’

Paparazzi

Nieboer vertelt dat ze verbaasd is over alle aandacht die Riemer kreeg, op social media en in de geschreven pers. ‘We geven nooit ruchtbaarheid aan een proefpaard. Nu had eigenaar Stal Wijbenga het op Facebook gezet en meteen was Riemer hot news, tot in het buitenland aan toe. Voor de grap zeiden we al dat we Riemer maar moesten omdopen tot “Paparazzi”. Een Fries is niet per definitie ongeschikt als politiepaard, maar vanwege hun vaak niet al te sterke rug en oneconomische gangen kijken we niet éérst naar dit ras.’

De politie is stelselmatig op zoek naar nieuwe paarden, aldus Nieboer. ‘Dit jaar moeten er landelijk zestig bij komen, waarbij het advies was om ‘out of the box’ te kijken.’ Het is heel lastig om goede paarden te vinden, ondanks intensieve werving. En dus is bijvoorbeeld een aantal collega’s naar Ierland om daar paarden te bekijken. De selectiecommissie ging ook naar Stal Wijbenga in Oudwoude, die Riemer aanbood.

‘Geen stal vol Friezen’

‘Hij was goed beleerd in tuig, maar voor de showrubrieken niet apart genoeg. En dus werd Riemer een rijpaard, dat opviel vanwege zijn fijne karakter. We hebben hem daar uitgeprobeerd en dat leek goed. Met de eigenaar is de deal gemaakt dat hij hem zou laten castreren nadat wij hem klinisch en röntgenologisch hadden laten keuren.’

‘Een hele stal met Friezen zal er niet komen, maar Riemer gaat het goed doen, daar ben ik van overtuigd’, aldus Nieboer. ‘Hij moet dressuurmatig bijgeschoold worden, maar is super afgericht, heeft veel go en het is een heel fijn paard om mee te werken. Jong als hij is, gaan we het kalm aan doen met hem. Hij past goed in onze – qua leeftijden – gevarieerde stal. Zijn sokken, die gaan er nog af!’

Bron: Hoefslag, overname zonder toestemming, bronvermelding en link naar dit bericht niet toegestaan

Foto: Stephanie Langbroek