Rhinopneumonie: neurologische vorm aangetroffen in Lelystad

Op een locatie in Lelystad is gisteren de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. De stal is direct gesloten en de paarden mogen de locatie de komende vier weken niet verlaten. Alle klanten van het bedrijf en de paardenbedrijven in de directe omgeving zijn reeds op de hoogte gebracht van de situatie.

Gezondheidsdienst voor Dieren

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat het om EHV1, de variant van Rhinopneumonie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen. In dit geval is er sprake van een paard met neurologische verschijnselen. Dit onderzoek heeft direct plaatsgevonden nadat de eerste ziekteverschijnselen zichtbaar waren. Je kunt je paarden zelf controleren op een infectie door tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Bij koorts is het verstandig om direct je dierenarts te raadplegen. Gevolgen voor wedstrijden? Op dit moment is er voor de KNHS geen aanleiding om te adviseren om wedstrijden geen doorgang te laten vinden. Mocht de situatie veranderen, dan wordt dit onmiddellijk via onze mediakanalen kenbaar gemaakt. De KNHS stemt de communicatie op het gebied van Rhinopneumonie af met de Sectorraad Paarden (SRP). Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl of de informatie op deze website.

Bron: KNHS/Sectorraad Paarden

Foto: Remco Veurink