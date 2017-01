Renovatie voor Napoleon’s Marengo

Misschien wel het meest bekende paard: Marengo de schimmelarabier van Napoleon. Zijn skelet, al ruime tijd tentoongesteld in Londen, is de afgelopen tijd grondig gerenoveerd zodat het weer voor lange tijd tentoongesteld kan worden.

Oude botten

Eer het zo ver was, is het skelet bot voor bot uit elkaar gehaald en zorgvuldig onderzocht of de oude botten (Marengo overleed in 1831) nog sterk genoeg waren voor de restauratie. Dit bleek het geval, waardoor er groen licht werd gegeven aan het restauratieteam.

Het skelet zal vanaf komend voorjaar weer te zien zijn in het National Army Museum. Het skelet mist, reeds sinds het begin, twee hoeven. Eén van de ontbrekende hoeven werd door de laatste eigenaar cadeau gedaan een groep officieren. De andere hoef is verloren gegaan.

Waterloo