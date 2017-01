Reactie Finn-Tack op artikel NRC Handelsblad

De berichtgeving over Finn-Tack in het NRC Handelsblad is onjuist, aldus het bestuur van het bedrijf in een persbericht.

Eind december kwam het NRC Handelsblad met een vernietigend artikel waarin gesteld werd dat Horze en Finn-Tack van alles te verbergen hadden, waaronder belastingontduiking en kinderarbeid. Naar aanleiding van dit artikel maakte de webshop Agradi bekend volledig te stoppen met de verkoop van de producten van Horze.

Chantagezaak

Volgens het bestuur van Finn-Tack zijn de documenten en e-mails waarop NRC Handelsblad zich baseert afkomstig van een Nederlandse burger die verdacht wordt van fraude en valsheid in geschrifte. Dit zou een voormalige directeur van Northern-Logistics zijn, die op bepaalde gebieden een zakelijke relatie had met Finn-Tack. Deze informatie zou bovendien onderdeel zijn van een uitgebreide chantagezaak.Het bestuur van Finn-Tack stelt geen partij te zijn in de kwestie die in de krant beschreven wordt, maar meent door NRC Handelsblad daar wel onrechtmatig mee in verband te worden gebracht.

In het artikel viel te lezen dat Finn-Tack had geweigerd om commentaar te geven. Het bestuur stelt dat dit niet het geval is en dat er voorafgaand aan de publicatie contact is geweest tussen de Sales & Marketing-directeur en een journalist. Toen zou zijn aangegeven dat de informatie afkomstig was van een persoon die in verband met zijn eigen strafzaak een groot belang zou hebben bij het belasteren van voormalige relaties, waaronder Finn-Tack. Deze informatie zou bovendien binnen het criminele circuit te koop zijn aangeboden als onderdeel van een chantagezaak, waarvan ook aangifte is gedaan. Finn-Tack weigerde dan ook in te gaan op aantijgingen en informatie die afkomstig zijn van een dergelijke bron, aldus het bestuur.

Northern Logistics

Het bestuur laat weten te willen benadrukken dat Northern-Logistics meerdere jaren een onderaannemer van Finn-Tack was op het gebied van opslag en logistieke dienstenm maar dat Finn-Tack jaarlijks de prijs en kwaliteit van de dienstverlening grondig checkt. ‘De prijs die Finn-Tack betaalt voor de geleverde diensten is gebaseerd op het aantal pakketten dat verzonden wordt door het magazijn. De huidige prijs die het bedrijf betaalt, is marktconform aan vergelijkbare diensten in Nederland.’

In het persbericht valt te lezen dat er regelmatig audits en compliance controles bij Northern-Logistics worden uitgevoerd, zoals dat bij alle onderaannemers gebeurt. ‘Tot op heden zijn geen illegale noch onaanvaardbare zaken van welke aard dan ook ontdekt. Uit de documentatie die opgesteld is in verband met onze controle en monitoring blijkt dat er geen personen jonger dan achttien jaar werkzaam zijn bij onze leverancier. Bovendien ontvangen alle werknemers een regulier salaris op marktniveau op basis van de Nederlandse wetgeving.’

Onterecht meegetrokken

Het bestuur van het bedrijf laat weten het ten zeerste te betreuren dat het bedrijf en het merk in hun optiek onterecht zijn meegetrokken in deze zaak. Volgens hen heeft NRC Handelsblad onjuiste berichtgeving over Finn-Tack verspreid door valse, verwarrende informatie te gebruiken en belangrijke feiten achterwege te laten.

Bron: Persbericht / Hoefslag

Foto: Jessica Pijlman