PvdD: ‘Einde aan bloedtappen van merries’

Staatssecretaris Martijn van Dam gaat zich inzetten voor een Europees verbod op de import van bloed van zwangere paarden. Dat heeft hij vandaag toegezegd naar aanleiding van vragen van Kamerlid Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren).

Bloedboerderijen

Op zogenaamde bloedboerderijen in Argentinië en Uruguay worden merries voortdurend zwanger gemaakt voor het verkrijgen van het vruchtbaarheidshormoon PMSG. Van de drachtige dieren wordt vervolgens grote hoeveelheden bloed afgetapt. Hierdoor verzwakken en vermageren deze paarden ernstig. De dracht wordt voortijdig afgebroken. Het vruchtbaarheidshormoon dat op deze manier gewonnen wordt, is bestemd voor de Europese bio-industrie. Vooral de Nederlandse en Duitse veesector maken gebruik van dit middel om de productie te verhogen.

Esther Ouwehand: ‘De paarden op deze bloedboerderijen worden letterlijk leeggezogen en stelselmatig mishandeld. Het lijkt wel een slechte horrorfilm. Zowel de productie als de import van PMSG moeten daarom verboden worden om deze onmenselijke mishandeling van paarden tegen te gaan.’

Verbod op import

Een voorstel van de Partij voor de Dieren om PMSG te verbieden in Europa werd vorig jaar al met een meerderheid aangenomen in het Europees parlement. Het verbod kan echter pas ingaan als een meerderheid van de EU-landen en de Europese Commissie hiermee instemt. Vandaag heeft staatssecretaris Van Dam in reactie op vragen van Kamerlid Esther Ouwehand toegezegd zich in Brussel sterk maken om het verbod mogelijk te maken.

Foto: Remco Veurink

Bron: PvdD