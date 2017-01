Ponypret op Jumping Amsterdam: In de voetsporen van Anky of Jeroen…

Het programma van de zondagochtend van Jumping Amsterdam richt zich, net als voorgaande jaren, volledig op de jeugdige paarden(sport)liefhebbers. Kinderen en hun begeleiders kunnen 29 januari vanaf 8.30 uur genieten van wervelende shows en persoonlijke ontmoetingen met idolen zoals Jesse Drent, Eva Roemaat en Britt Dekker.

Hoeveel jonge ruitertjes dromen er niet van om in de voetsporen te treden van Anky van Grunsven of Jeroen Dubbeldam?! Jumping Amsterdam laat deze ‘Jumpertjes’ tijdens de Novotel Jumpertjes Kinderochtend op een laagdrempelige en superleuke manier kennismaking met paardrijden. De programmering bevat allerlei wedstrijdelementen met veel actie en snelheid. In het paard-pony relais vormen bekende, internationale ruiters samen met een jeugdig ponytalent een team, waarbij ze in een zo snel mogelijk tempo over de hindernissen springen. Iedereen mag voorafgaand aan deze wedstrijd even in de piste om de hindernissen van dichtbij bekijken. Er zijn shows met Jesse Drent en Eva Roemaat en een kür op muziek met ponyruiters in dameszadel.

Bixiedemonstratie

Eind 2016 deed de organisatie van Jumping Amsterdam online een oproep en konden kinderen zich met hun (verzorg)pony aanmelden voor de Bixiedemonstratie. De leukste inzendingen kwamen van de achtjarige Jasmine Meijer van stal kakelbont met haar pony Pipi en de zesjarige Renzo Zoer met zijn pony Perfectje. Deze twee ruiters zijn de winnaars en mogen met nog zes andere Bixieruiters en hun snelle pony’s meedoen aan een estafette in de indrukwekkende piste van de RAI Amsterdam. Nog twaalf leuke inzendingen worden beloond met een set vrijkaarten voor de kinderochtend.

Naast het programma in de hoofdpiste zijn ook in het promodorp allerlei activiteiten. De jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om op een paard te zitten met de pony’s van rijvereniging Any Dale uit Muiderberg of buiten bij de entree knuffelen met pony’s van manege Equito uit Amstelveen. In het promodorp zijn Meet&Greets met Britt Dekker van het populaire YouTube-kanaal PaardenpraatTV en Jesse Drent en Eva Roemaat. Ook is er een speurtocht uitgezet en kunnen de ‘Jumpertjes’ zich laten schminken. Vergeet niet om met Jumper de mascotte op de foto te gaan! Na afloop van het programma krijgen de kinderen een goed gevulde goodiebag mee naar huis (let op, zolang de voorraad strekt).

