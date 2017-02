Willem Wever: Pony Wodka geschikt als politiepaard?

Drie weken geleden was Nina samen met haar pony Wodka bij de Bereden Politie in Rotterdam. Ze vroeg zich af of Wodka stoer genoeg zou zijn om óók politiepaard te kunnen worden.

En dus vroeg ze aan het programma Willem Wever wat een politiepaard eigenlijk moet kunnen. Wodka bleek behoorlijk stressbestendig en is na de opnames ook volledig cameraproof!

Vandaag om 17.10 uur is de uitzending van Willem Wever mét Nina en Wodka bij de Bereden Politie te zien op NPO3.



Willem Wever/Hoefslag

Foto: Shutterstock