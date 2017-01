Politie vangt op snelweg A2 op hol geslagen paard op

Automobilisten die maandagmiddag over de A2 ter hoogte van Eijsden reden, zullen raar hebben opgekeken.

Een op hol geslagen paard was ontsnapt en rende -met zadel en al- over de snelweg richting België.

Geschrokken automobilisten moesten op de rem en waarschuwden de politie.

Herenigd

De gevolgen van de gevaarlijke tocht bleven beperkt; toegesnelde agenten wisten met behulp van een inspecteur van Rijkswaterstaat het dier te vangen en in veiligheid te brengen. In Mariadorp werd de viervoeter herenigd met zijn ruiter.

Bron: 1Limburg

Foto: Remco Veurink