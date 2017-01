Paarden nummer één killer in Australië

Australië staat bekend om de unieke, en bij momenten gevaarlijke, fauna. Toch blijkt het ‘onschuldige’ paard dodelijker dan giftige slangen en spinnen.

Tussen 2000 en 2013 hebben paarden 74 doden op hun geweten in Australië. Dat ontdekte Dr. Ronalle Welton van de Universiteit van Melbourne. Ze onderzocht gegevens van ziekenhuizen en lijkschouwers. Haar bevindingen publiceerde ze in Internal Medicine Journa.

‘Usual suspects’ niet moorzuchtig

Opmerkelijk is dat de ‘usual suspects’ niet erg moordzuchtig zijn. Tussen 2000 en 2013 doodden spinnen bijvoorbeeld niemand. Het laatste sterfgeval uit 1999, toen iemand overleed aan de beet van een roodrugspin. In de dertien jaar overleden ‘slechts’ 27 Australiërs door een slangenbeet. Evenveel landgenoten kwamen om door bijen- of wespensteken.

De echte moordenaar in de dataset blijkt het paard. Dankzij de edele dier kwamen er tussen 2000 en 2013 maar liefst 74 Australiërs om het leven. Een behoorlijk hoog nummer als je weet dat krokodillen en haaien respectievelijk 19 en 26 mensenlevens beëindigden in dezelfde periode.

Mediahype

Bij ABC relativeert Dr. Welton de sterftecijfers. ‘Het is verrassend hoe klein deze getallen zijn als je ze op nationaal vlak bekijkt. Er is zoveel mediahype rond hoe gevaarlijk dieren zijn, maar in dezelfde periode zijn bijna 5.000 mensen verdronken,’ aldus onderzoeker.

Ziekenhuisopnames

Spinnen zijn wel verantwoordelijk voor een heleboel opnames in het ziekenhuis. Maar liefst 11.994 patiënten belandden in het ziekenhuis door de achtpotig dieren. Maar dat is niet genoeg voor de eerste plek in de rangschikking. Die gaat naar wespen, bijen en hoornaars. Zij spannen de kroon met 12.351 ziekenhuisopnames. Slangen veroorzaakten de helft minder ziekenhuisbezoeken.

‘Mijn onderzoek toont aan dat gif niet het gevaarlijkste is. Allergische reacties op beten en steken zijn veel hachelijker,’ aldus Welton bij BBC News.