‘Paarden mogen alleen bij uitzondering alleen gehouden worden’

In de richtlijnen van het Duitse Ministerie van Landbouw staat dat paarden slechts in uitzonderlijke gevallen alleen gehouden mogen worden.

Wie van plan is om één paard te houden, zonder gezelschap, moet zich tot een dierenarts wenden. Het toezicht is aan de Duitse Dierenbescherming.

Paarden moeten contact kunnen hebben met soortgenoten, omdat ze gedragsstoornissen kunnen ontwikkelen als dat niet gebeurt. Alleen wanneer het dier ziek is bijvoorbeeld, en de gezondheid van andere paarden of van het paard zelf in gevaar is, is het apart huisvesten van een paard te rechtvaardigen.

In de 24 pagina’s omvattende Richtlijnen van het BMEL (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz = Ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Consumentenbescherming) staan onder andere zaken als grootte van de stallen, de voorwaarden voor een goede schuilstal, hoeveel land per paard, etc.

Bron: SHZ.de

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy