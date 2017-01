Paard rouwt om verlies van eigenaar *video*

Wagner de Lima, de 34-jarige eigenaar van het paard Sereno, is door een tragisch ongeluk om het leven gekomen. Omdat eigenaar en paard elkaars beste vrienden waren, besloot zijn broer Wando de Lima, Sereno mee te nemen naar zijn begrafenis.

Begrafenis

Sereno wist dat zijn baasje in de kist lag en legde zijn hoofd erop. Iedereen die op de begrafenis aanwezig was zag de ongelooflijke sterke band tussen mens en dier. Ze zagen Sereno rouwen. Veel mensen werden in tranen gebracht door het zien van deze gebeurtenis. Wando de Lima (broer) zorgt vanaf nu voor Sereno, ook hij is dol op hem. Iedereen wilt dat hij in de familie blijft.

Overal op de wereld waren de mensen erg onder de indruk van deze video, wij als paardenmensen weten hoe sterk een band kan zijn tussen een paard en mens.

Rouwen bij paarden

Op Facebook zie je vaak filmpjes of foto’s voorbij komen van olifanten die rouwen. Maar dit gebeurt dus ook bij paarden. Gedragsbioloog Machteld van Dierendonck, gespecialiseerd in paarden en gastdocent aan de Universiteit van Utrecht bevestigt dat dit kan. Zij verzamelen ervaringen met paardenrouw zodat studenten onderzoek kunnen doen. Klik hier om hier meer over te lezen.

The Horse Aholic/ Hoefslag

Foto: Remco Veurink