Oud paard steelt show in parodie op kerstklassieker *video*

Een groep Britse paardenliefhebbers heeft een hilarische parodie gemaakt op de kerstklassieker ‘Fairytale of New York’ om geld in te zamelen voor Brooke Hospital.

Jim Jim

Sammy Leslie bedacht de parodie en bracht de muzikanten, paarden en personeel bij elkaar om de videoclip op te nemen. Een woordvoerder van Castle Leslie Estate vertelt: ‘Het team heeft een geweldig grappige parodie van deze kerstklassieker gemaakt om bekendheid te genereren voor Brooke, een liefdadigheidsinstelling die ons erg aan het hart gaat.’

Kelly Jewell en Tony Hobden zongen het nummer in, maar de grote ster van de parodie is zonder twijfel Jim Jim (Dream Warrior), Leslie’s eigen paard. Het 30-jarige dier woont op Castle Leslie Estate met zijn stalmaat, Bobby Joe.

Bron: Horse & Hound / Hoefslag