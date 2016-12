Oud paard dat aan slacht ontsnapte is hit op Facebook *video*

Een oude schimmel ontsnapte onlangs op slimme wijze aan de dood in een Mexicaans slachthuis. Toen een stichting een aantal ezeltjes in Texas ophaalde, liep Bubbles snel met de ezels mee. De stichting vertelde zijn verhaal op Facebook en sindsdien stromen de donaties binnen.

Vastberaden

Personeel van Becky’s Hope Horse Rescue was aanwezig bij een zogenaamde kill pen om een aantal ezels op te halen. De oude Bubbles liep vastberaden naar de trailer toe, terwijl ze probeerden de ezels te laden. ‘Het was overduidelijk dat hij met ons mee wilde. We keken stomverbaasd naar deze oude man met kapotte oren van de vorst, terwijl hij geduldig op de ezeltjes wachtte zodat hij mee de trailer in kon. We konden het niet over ons hart verkrijgen om hem achter te laten,’ schrijft de stichting op Facebook.

Opgekocht voor de slacht

Sarah McGregor, woordvoerdster van Becky’s Hope, legt uit dat een kill pen de laatste plaats is waar dieren gekocht kunnen worden voordat ze naar een slachthuis in Mexico worden vervoerd. ‘Het gaat vaak om oude paarden en ezels, dieren waarvoor de eigenaar niet meer kan zorgen of waarvan de eigenaar is overleden. De dieren worden dan geveild, maar de dieren die niemand wil hebben worden opgekocht voor de slacht.’

Helemaal thuis

Bubbles woont nu bij Becky’s Hope en is een beroemdheid geworden. Mensen bezoeken de stichting en willen het paard dat zichzelf redde een aai over de neus geven. ‘Hij is hier al helemaal thuis, hij is gek op de aandacht en het eten’, aldus McGregor.

Sinds de post op Facebook viraal ging heeft de stichting al ruim vijfduizend dollar aan donaties ontvangen. Sue Chapman, de directeur van de stichting, vertelt dat zoiets nog nooit gebeurt is. ‘Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Vanuit de hele wereld wordt er geld overgemaakt: vijf dollar uit Japan, vijf dollar uit Duitsland, vijftien dollar uit Engeland.’

Bron: Dallas News / The Dodo / Hoefslag